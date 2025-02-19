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Политика 19 февраля 2025 00:33

Референдумы о вхождении в состав РФ могут пройти во всех областях Украины – Сальдо

Референдумы о вхождении в состав России могут пройти во всех областях Украины, которые входили в состав Российский империи и Советского Союза. Такую точку зрения высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

По его словам, такое возможно, если киевский режим не примет российские условия на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что в результате референдумов в состав России вошли Республика Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

#Россия #Украина #Херсонская область
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