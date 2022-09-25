Референдум в ЛНР признан состоявшимся — явка превысила 50%

Более половины жителей Луганской народной республики проголосовали на референдуме по вхождению в состав России. Он признан состоявшимся, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома ЛНР Елену Кравченко.

По данным ЦИК, за три дня явка составила 76,09%.

Напомним, что 21 сентября, выступая с обращением к россиянам, Президент Владимир Путин отметил, что Москва поддержит решение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, принятое во время референдумов.

В Херсонской области с 23 сентября проголосовали 48,91% жителей, отметила глава ЦИК региона Марина Захарова.