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Ру Тат
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Политика
25 сентября 2022  20:15

Референдум в ЛНР признан состоявшимся — явка превысила 50%

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Более половины жителей Луганской народной республики проголосовали на референдуме по вхождению в состав России. Он признан состоявшимся, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома ЛНР Елену Кравченко.

По данным ЦИК, за три дня явка составила 76,09%.

Напомним, что 21 сентября, выступая с обращением к россиянам, Президент Владимир Путин отметил, что Москва поддержит решение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, принятое во время референдумов.

В Херсонской области с 23 сентября проголосовали 48,91% жителей, отметила глава ЦИК региона Марина Захарова. 

#лнр #референдум
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