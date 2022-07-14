Референдум по вхождению Запорожской области в Россию назначен на осень

Осенью в Запорожской области планируется проведение референдума по вхождению в состав России. Предположительно, он состоится в начале сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации области Владимира Рогова.

«Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — уточнил он.

Рогов заметил, что население области требует провести референдум как можно скорее, чтобы «побыстрее стать Россией».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе операции ВС РФ удалось взять под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Сейчас на их территории действуют военно-гражданские администрации.