Референдум по отмене антироссийских санкций могут провести в Британии

В Великобритании предложили провести референдум по отмене санкций в отношении России. Появившуюся петицию поддержали уже свыше 10 тыс. жителей Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на британский парламент сообщает РИА Новости.

«Правительство, если оно не изменит свою политику, <...> должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», — говорится в документе.

Как отмечают авторы петиции, Великобритания вмешалась в украинский конфликт, не получив какого-либо одобрения от своих граждан, которым, в свою очередь, из-за этого приходится испытывать экономические трудности.

«Они включают повышение цен на энергоносители, стоимость жизни, процентные ставки, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг», — подчеркнуто в петиции.

На сайте парламента уточняется, что при получении 10 тыс. подписей петиция должна получить отклик от Правительства. Если же она наберет в 10 раз больше, то документ рассмотрит парламент.