В МВД по РТ рассказали об острой нехватке сотрудников уголовного розыска

МВД по Татарстану нуждается в новых сотрудниках, а одна из основных задач ведомства – привлечь и удержать квалифицированных кадров. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД по РТ Рефат Катипов.

«Если в ближайшие годы не будет каких-то изменений, то мы потеряем основной костяк. При этом, чтобы обучить нового сотрудника, надо как минимум два-три года. Наша работа начинается в половину седьмого утра и в лучшем случае заканчивается в восемь вечера. При этом, когда у сотрудника жена уходит в декрет, он просто не может оплачивать кредиты или ипотеку. Что он делает? Идет на гражданскую профессию, где сможет получать в разы больше», – поделился он.

По словам представителя ведомства, недобор среди сотрудников полиции значительный, и увеличивающаяся нагрузка ложится на плечи оставшихся работников. Основная задача, по мнению Рефата Катипова, — «не растерять костяк талантливых сотрудников».