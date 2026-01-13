news_header_top
Общество 13 января 2026 13:18

Реестр злостных неплательщиков алиментов стал доступен на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» стал доступен реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на платформе MAX.

Как уточнили в ведомстве, пользователи портала теперь могут проверить, есть ли у конкретного человека задолженность по алиментам на содержание детей или родителей, а также узнать регион и сумму долга.

Для проверки информации необходимо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения предполагаемого должника. Сервис доступен всем пользователям портала.

«В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», – уточнили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что новый инструмент может использоваться для оценки финансовой добросовестности человека, в том числе при заключении различных сделок.

В мае 2025 года реестр должников по алиментам заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Директор Службы Дмитрий Аристов ранее говорил, что данные о должниках будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока они полностью не погасят задолженность.

#алименты #госуслуги
