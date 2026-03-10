Реестр памятных захоронений выдающихся личностей создан в Татарстане

Фото: скриншот реестра

Не имеющий аналогов в отечественной практике проект по созданию Республиканского реестра памятных захоронений выдающихся личностей реализован в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Обязанности по наполнению перечня возложены на Экспертный совет по памятным захоронениям РТ, образованный при Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей Республики Татарстан.

Работа совета направлена на выявление заслуг перед обществом и государством известных и выдающихся деятелей Республики Татарстан, Татарской АССР и Казанской губернии для включения их захоронений в Республиканский реестр памятных захоронений.

Членами экспертного совета стали известные историки, краеведы и эксперты в области культурного наследия. Решение о включении конкретного захоронения в перечень принимается на основании ходатайств. Их могут направлять как государственные органы, общественные организации, предприятия, учебные и культурные учреждения, так и отдельные граждане.

Создать реестр предложила журналист, главный редактор электронной газеты «Казанские истории» Любовь Агеева, отметили в ведомстве.

К данному моменту в реестр уже внесено более 500 захоронений, расположенных преимущественно на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани. Список сформирован на основе предложений исследователей Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ. Ознакомиться с поименным перечнем захоронений можно на официальном сайте проекта – centr-nasledie.ru/reestr/.

В частности, подчеркнули в профильном комитете, в реестр вошли:

– 38 захоронений, признанных объектами культурного наследия федерального и регионального значения;

– могилы 33 Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров ордена Славы;

– 27 братских захоронений периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

– места упокоения выдающихся ученых и профессоров казанских вузов, просветителей, государственных и общественных деятелей, летчиков-испытателей, деятелей культуры и искусства.

По замыслу авторов идеи, создание реестра поспособствует изучению местной истории, формированию уважительного отношения к памяти знаменитых земляков и обеспечению сохранности исторических захоронений и мемориальных сооружений.

«Сохранение памяти о выдающихся людях, чьи имена составили славу республики, – наша общая задача. Создание реестра памятных захоронений – важный шаг в этом направлении. Более 500 имен, внесенных уже сегодня, – это только начало. Уверен, что новая форма работы позволит нам не только систематизировать сведения о местах упокоения известных деятелей, но и обеспечить их надлежащее содержание и защиту. Мы будем поддерживать эту инициативу и помогать ее развитию», – заверил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Работа по наполнению реестра продолжается, и ведомство открыто к сотрудничеству со всеми, кто желает внести свой вклад в сохранение исторической памяти, акцентировали в пресс-службе.