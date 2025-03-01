Редкоземельный гвоздь в крышку проекта «Зеленский», день рождения Раиса и «Тяп-Ляп»-кино

Россия предложила США совместную добычу редкоземов, Антон Алиханов принял участие в итоговой коллегии Минпромторга РТ, в России разгорелась дискуссия о возвращении иностранных компаний, сегодня – день рождения Рустама Минниханова, в Казани стартовали съемки сериала про «Тяп-Ляп»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Путин провел совещание с Правительством по развитию отрасли добычи и переработки редкоземельных металлов

Фото: kremlin.ru

Путин сказал «Welcome!»: Президент РФ предложил США добывать редкоземельные металлы в России

Событие недели – неожиданное для многих приглашение к добыче редкоземельных металлов и алюминия в России, адресованное Владимиром Путиным американцам. Так российский лидер сделал весомые шаги к сближению с Америкой после телефонных переговоров с Дональдом Трампом.

Путин провел совещание с Правительством по развитию отрасли добычи и переработки редкоземельных металлов, крайне востребованных сегодня в микроэлектронике, энергетике, инфраструктуре цифровой экономики, а также в оборонной промышленности.

«Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства. Он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», – заявил в открытой части совещания Президент России.

Интересно, что сама тема совещания, «редкоземы», представляла собой объект желания, навязчивую идею Трампа в последние недели. Речь идет о безуспешных попытках американского Президента подписать с Владимиром Зеленским соглашение о добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский уже дважды срывал это подписание, чем довел Трампа буквально до белого каления.

Владимир Путин как опытнейший политический игрок увидел эту нервозность и использовал ее в своих целях. Его заявления, сделанные после совещания, тесно перекликались с последними заявлениями американского коллеги. Кроме того, российский лидер адресовал США ряд предложений, направленных на дальнейшее сближение. Именно так вбивается очередной гвоздь в крышку гроба проекта «Зеленский».

Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях Фото: kremlin.ru

В интервью журналисту Павлу Зарубину после совещания Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам Россию не волнует, поскольку «нас это не касается, это не наше дело». Вот основные заявления Путина по данной теме.

– У нас, безусловно, на порядок – хочу это подчеркнуть – на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере – в Мурманске, на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими.

– Что касается новых территорий – то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть определенные запасы. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там.

– Кроме этого, и, что самое главное, на мой взгляд, – это то, что мы вместе с американскими компаниями могли бы подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий – это прежде всего энергия, и желательно дешевая энергия. Гидроэнергия – она дешевая и, кроме всего прочего, еще и экологически чистая. Поэтому там есть, повторяю, еще с советских времен такие планы. Это, правда, капиталоемкие, инвестиционно емкие проекты: по предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то 15 миллиардов. Мы можем подумать над этим.

Трамп немедленно отреагировал на приглашение Путина – он заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсов» России Фото: en.wikipedia.org

Трамп немедленно отреагировал на приглашение Путина – он заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсов» России.

Мы увидели, как наш Президент перехватил редкоземельную инициативу и «согласился» совместно с американскими компаниями разрабатывать залежи ценных ископаемых на бывшей украинской территории, которая теперь принадлежит России.

Это особенно актуально, поскольку после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны Украина потеряла значительную часть своих рентабельных месторождений. До 2014 года в стране было четыре крупных месторождения лития, два из которых теперь находятся на российских территориях. В Запорожской области также расположены предприятия по производству губчатого титана, ранее крупнейшие на Украине.

Помимо этого, Путин предлагает Америке инвестиционные проекты по редкоземельным металлам в Сибири.

Все эти предложения еще больше усиливают послание Вашингтону, что на улучшении отношений с Москвой можно заработать. Таким образом Россия старается вести диалог с новой американской администрацией с позиции бизнес-интересов, что очень близко Трампу и его окружению. И такая стратегия работает – позиции России и Америки сближаются все сильнее. Хочется, как в фильме «Касабланка», воскликнуть: «Луи, по-моему, это начало прекрасной дружбы».

Событие недели в промышленности Татарстана – итоговое заседание коллегии Министерства промышленности и торговли РТ за 2024 год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я рад снова быть в Татарстане»: министр промышленности РФ принял участие в итоговой коллегии Минпромторга РТ

Событие недели в промышленности Татарстана – итоговое заседание коллегии Министерства промышленности и торговли РТ за 2024 год. В этот раз оно получилось масштабнее, чем год назад: в Казань приехали более 60 министров промышленности из различных регионов страны, а концертный зал им. Ильгама Шакирова на 3 тыс. посадочных мест в МВЦ «Казань Экспо» был полностью заполнен участниками.

К собранию Минпромторга организовали выставку Kazan Truck Expo, на которую съехались представители 82 компаний со всей России. Некоторые из них были в зале во время коллегии. То есть последняя вышла далеко за рамки события республиканского масштаба. А особым ее гостем стал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

К собранию Минпромторга организовали выставку Kazan Truck Expo, на которую съехались представители 82 компаний со всей России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстану было чем похвалиться перед федеральным министром – санкции не помешали промышленности республики развиваться хорошими темпами: индекс промышленного производства составил 105%, объем отгруженной продукции и услуг – более 5,6 трлн рублей.

Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности перевалила за 70%. Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко назвал отрасли, которые продемонстрировали наибольший рост: судостроение, вертолетостроение, производство машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий.

КАМАЗ выпустил более 41 тыс. автомобилей, а к 2030 году планирует нарастить объемы до 60 тыс. единиц. «Соллерс Алабуга» увеличил производство легких коммерческих автомобилей «Атлант» на 22%, занимается локализацией двигателей.

«Считаем, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. Уважаемый Антон Андреевич, прошу вас рассмотреть на федеральном уровне данное предложение», – обратился Коробченко к главе Минпромторга России.

Олег Коробченко назвал отрасли, которые продемонстрировали наибольший рост: судостроение, вертолетостроение, производство машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О развитии промышленности региона говорит рост потребления электроэнергии – на 5% к предыдущему году, до 35 млрд кВт/ч по итогам года. Почти 70% этого объема приходится на промышленность.

В то же время говорилось и о проблемах, в первую очередь связанных с нехваткой кадров. Сейчас предприятиям республики не хватает 11 тыс. сотрудников. Коробченко считает, что привлечь на них молодежь реально, если обеспечить ее жильем. Варианты могут быть разные – общежития, арендные квартиры. Например, для работников КАМАЗа построили три арендных дома из шести запланированных.

Увы, но промышленность – это не та сфера, куда массово и охотно идут работать выпускники школ и вузов. Гораздо больше они могут получать курьерами, вернулся к своей излюбленной теме Коробченко.

«Вместе с тем для экономики работа одного заводчанина приносит в 100 раз больше пользы», — заманивал молодежь на предприятия Коробченко.

«Я рад снова быть в Татарстане», – заявил в Казани Антон Алиханов. По его словам, республике удается опережать высокие общероссийские темпы роста в обрабатывающих отраслях, прочно держаться в топ-5 регионов по объему отгрузки продукции и быть одним из лидеров рейтинга эффективности в сфере промышленности.

«Для нас очень важен индустриальный уклон в развитии вашего региона, диверсифицированная структура экономики. Здесь сосредоточены многие компании – лидеры в своих отраслях, они будут выполнять роль якорных заказчиков и ключевых участников кооперационных цепочек в реализации национальных проектов технологического лидерства. Мы рассчитываем максимально задействовать их возможности, компетенции для решения всего комплекса задач», – сказал Алиханов.

«Мы провели рабочее совещание с Антоном Андреевичем. Те вопросы, которые нас беспокоят, мы донесли. Я уверен, что все эти вопросы никто, кроме нас с вами, решать не будет», – подвел итоги совещания Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что предприятия Татарстана выполняют гособоронзаказ, отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана отметил, что предприятия Татарстана выполняют гособоронзаказ, отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО. «Когда речь касается поддержки наших участников специальной военной операции, их семей, мы очень часто обращаемся к предприятиям и находим полную поддержку», – подчеркнул он.

Промышленность – оплот региональной экономики, от которого зависит процветание Татарстана. Перед ней сегодня стоит много вызовов: санкции, высокие (по сути, недоступные) ставки кредитования, острый кадровый голод. Но есть понимание, как на все эти вызовы весомо отвечать. Прошедшая коллегия Министерства промышленности и торговли Татарстана дает все основания полагать, что промышленность республики не потеряет набранных темпов и будет работать на благо региона и всей страны.

Возвращение западных компаний: понять и простить?

Дискуссией недели стало обсуждение условий возвращения западных компаний в Россию. Тема эта стала актуальной после потепления российско-американских отношений. Новостные ленты запестрели сообщениями о том, что на российский рынок могут вернуться многие бренды, которые покинули нашу страну после 2022 года.

Политики и общественные деятели стали высказываться об условиях возврата иностранных компаний. Так, выступая на Форуме будущих технологий, Владимир Путин поручил обеспечить безопасное для российской экономики возвращение зарубежных фирм. Он отметил, что нужно отрегулировать этот процесс так, чтобы сохранить преимущества для собственных производителей, но в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации.

Выступая на Форуме будущих технологий, Владимир Путин поручил обеспечить безопасное для российской экономики возвращение зарубежных фирм Фото: kremlin.ru

В Минфине РФ сформулировали условия этого возвращения – иностранные компании недружественных стран смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников говорил ранее, что подобные решения «будут приниматься индивидуально». Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, говоря об иностранном автопроме, предупредил, что «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится».

Пока критерии такого отбора в той же самой правительственной комиссии неясны, как неясны и условия для входа иностранной компании на отечественный рынок. Возможно, власти введут повышенные требования к инвестированию в России, локализации и реальной передаче технологий, чтобы создавать производства замкнутого цикла, не зависящие от поставок материалов и интеллектуальной собственности извне.

Есть и совсем радикальные позиции – так, например, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что пускать иностранные бренды в Россию в ближайшее время не стоит. По его словам, россияне за три последних года от них отвыкли, а к отечественным производителям, напротив, привыкли. И вообще, в российскую промышленность вложено много усилий для достижения полного суверенитета. За это время в РФ заместили множество импортных технологий.

Денис Мантуров, говоря об иностранном автопроме, предупредил, что «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится» Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Имеет ли право на жизнь такая радикальная точка зрения? Вполне – тем более что министру промышленности республики по должности положено защищать отечественного производителя. Но, защищая таким образом своих, можно резко сузить конкуренцию на рынке. Беспроблемный приход иностранных брендов, безусловно, сработал бы на расширение этой самой конкуренции, а значит, способствовал бы не только расширению выбора для потребителей, но и снижению цен. Что было бы благом для россиян, измученных разгулявшейся инфляцией. Так что вопрос очень и очень дискуссионный.

Пока мы видим, что власти склоняются к поддержке отечественных производителей. Потому что, как показала жизнь, присутствие иностранных компаний в нашей стране – очень неустойчивое явление. Стоит международным отношениям измениться, как начинается стремительное бегство компаний ряда стран из России. Политика в данном случае пересиливает экономическую целесообразность. Так что, наверное, правильнее подходить к этому вопросу именно с политической точки зрения, отстаивая суверенитет страны.

Первый день весны в нашей республике связан с днем рождения Рустама Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День рождения Раиса Татарстана: модернизатор республики и просто хороший человек

Первый день весны в нашей республике связан с днем рождения Рустама Минниханова. Весна, как известно, – время обновления и цветения природы. Совпадение не случайно – республика действительно расцвела за последние годы под руководством ее замечательного лидера. Так что этот день рождения еще и своего рода республиканский праздник.

Раис Татарстана прежде всего государственник, прагматик до мозга костей, поборник татарского языка и культуры, лидер современного, динамично развивающегося Татарстана. И это не какие-то дежурные комплименты, а реальное отражение его титанического труда на благо региона. Под его руководством наша республика неизменно демонстрирует успехи по большинству показателей. Рустама Минниханова знают, ценят и уважают во всем мире – например, это ярко проявилось на полях Казанского саммита БРИКС, где лидеры ведущих стран мира общались с ним тепло и душевно, как старые друзья. А ведь такое отношение, как и сам Казанский саммит, – плод огромной дипломатической работы Раиса, его усилий по продвижению Татарстана и отстаиванию интересов России на международной арене.

Чего пожелать имениннику? Долгих лет! Здоровья, бодрости и поменьше огорчений! Это так важно в наше непростое время. Рустама Нургалиевича отличает потрясающая харизма, работоспособность, мужество и стойкость духа. Он очень человечный – про таких говорят «әйбәт кеше» («хороший человек»). За это его любят люди, у него огромное количество учеников и подражателей. Во многом благодаря его усилиям и таланту сложилась так называемая «татарстанская школа управления», а выходцы из республики чрезвычайно востребованы на самых высоких уровнях управления в нашей необъятной стране.

Для жителей республики и всего большого татарского мира Рустам Минниханов всегда был, есть и будет лидером и ориентиром, он с честью проведет Татарстан через любое сложное время.

С днем рождения, Рустам Нургалиевич, лидер республики и просто хороший человек!

Интересным культурным событием недели стал старт съемок в Казани сериала «Айда» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Восход и закат «казанского феномена»: в Казани стартовали съемки сериала про ОПГ «Тяп-Ляп»

Интересным культурным событием недели стал старт съемок в Казани сериала «Айда» о печально известной организованной преступной группировке «Тяп-Ляп». Жители столицы Татарстана терпели некоторые неудобства в виде перекрытия улиц в центре города, а некоторые из них даже снялись в массовке. Понятное дело, что продюсеры кинопродукта решили оседлать еще не схлынувшую волну популярного сериала о «казанском феномене».

По предварительным данным, сериал «Айда» будет рассказывать о борьбе со злом бандитизма. Не будет романтизации бандитизма, наоборот, зритель увидит героическую работу советской милиции, противостоящей озверевшей банде. Героическую в том смысле, что милиционеры тогда находились «между молотом и наковальней» – с одной стороны они противостояли бандитам, а с другой – окрикивающему и сковывающему начальству всех мастей. Милиция тогда была связана по рукам и ногам партийным контролем, этим вмешательством с мантрой «в Казани все спокойно, у нас не может быть бандитизма». Требовалось немалое мужество, чтобы разгромить «Тяп-Ляп» в таких условиях. И если в снимающемся сериале будет показана такая милиция, то на это будет интересно посмотреть.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

К сожалению, полного разгрома тогда добиться не удалось – метастазы этого явления уже пошли по всему Татарстану. Чтобы справиться с ними, не было ни соответствующих условий, ни воли тогдашнего руководства.

А если честно, то сериал о геройстве и доблести российской милиции (тогда еще не полиции) лучше было бы снимать на материале разгрома многочисленных ОПГ в Татарстане в 90-х и начале нулевых. Когда усилиями руководства республики и татарстанских силовиков удалось довести дело советских милиционеров до конца, в результате чего Казань стала одним из самых спокойных и безопасных городов России. И основа для сценария фактически уже есть – книга участника этих событий, генерала Асгата Сафарова, под названием «Закат «казанского феномена». Так что, господа кинорежиссеры, советую от всей души заняться именно этой захватывающей историей.