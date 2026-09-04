Редкое покрытие Венеры Луной произойдет сегодня днем

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Редкое покрытие Венеры Луной можно будет наблюдать в пятницу с помощью бинокля или телескопа. Об этом сообщил популяризатор астрономии Ярослав Турилов.

По словам астронома, явление произойдет в дневное время – с 13:00 до 14:00, поэтому без специальных приборов наблюдать его не получится.

«Это достаточно редкое явление, и его можно увидеть, используя простые астрономические приборы, допустим, бинокль или телескоп. Венера – яркий объект, но из-за того, что событие произойдет днем, невооруженным глазом увидеть перекрытие не получится», – сказал Турилов в беседе с 360.ru.

Для наблюдения сначала необходимо найти на дневном небе Луну, после чего рядом с ней можно будет увидеть Венеру. Планета в этот момент будет находиться в непосредственной близости от естественного спутника Земли.

Еще одним значимым астрономическим событием сентября станет день осеннего равноденствия. Он наступит 23 сентября. В этот день продолжительность дня и ночи будет примерно одинаковой, после чего в Северном полушарии начнется астрономическая осень, а в Южном – весна.