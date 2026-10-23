Редких красную полевку и клинтуха впервые заметили в Балтасинском районе РТ

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам впервые зафиксировали в Балтасинском районе красную полевку и клинтуха. Редкие животные обнаружены во время мониторинга биоразнообразия в заказнике «Балтасинский» и общедоступных охотничьих угодьях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба вида занесены в Красную книгу Татарстана. Клинтух относится к отряду голубеобразных и является близким родственником сизого голубя и вяхиря. Красная полевка остается малочисленным видом в республике на протяжении последних 10 лет.

Кроме того, специалисты подтвердили обитание в районе лесной куницы и кедровки. Лесная куница выбирает участки с большим количеством укрытий и кормовой базой. В ее рацион входят как животные, так и растительные корма.

Кедровка делает запасы пищи, пряча излишки корма, благодаря чему способствует распространению кедровых и еловых лесов, орешников и дубрав.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам