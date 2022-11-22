Редкими именами новорожденных казанцев стали Евсей, Антип, Мир и Лея

В Казани за неделю, с 14 по 20 ноября, родились 187 мальчиков и 169 девочек. Наибольший вес при рождении составил 5000 грамм, наименьший – 600.

Популярными именами для новорожденных стали Марк, Карим, Радмир, Эмир, Амелия, Ева, Мия, Эмилия, сообщает пресс-служба мэрии города. Среди редких имен – Евсей, Антип, Мир, Евдоким, Анис, Даниэла, Лея, Хадия, Марьяна.

За прошедшую неделю в столице Татарстана зарегистрировала брак 181 пара.