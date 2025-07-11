Редкий памятник деревянного зодчества в Менделеевском районе отреставрируют к осени

В поселке Новый Кокшан Менделеевского района завершается реставрация уникального объекта культурного наследия – бывшего здания заводского училища, связанного с именами купцов Ушковых и Дмитрия Менделеева. Окончание всех работ запланировано на конец сентября 2025 года.

Здание представляет собой редкий образец деревянного зодчества XIX века. Оно выполнено в стиле провинциального модерна с элементами эклектики и отличается архитектурным украшением – резным мезонином над центральным входом.

Особую ценность объекту придает хорошо сохранившаяся оригинальная метлахская плитка Ушковых – ромбовидная, создающая эффект объемной картинки. Это – единственное место в Татарстане, где сохранилась такая плитка.

Сейчас объект временно закрыт для посещения, однако продолжает привлекать внимание туристов как часть маршрута «Колыбель химической промышленности». В будущем здание планируют передать под сельский дом культуры с музейной экспозицией об истории Кокшанского завода.

Руководитель исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что на объекте уже завершен демонтаж, параллельно ведется утепление полов, гидроизоляция, восстановление фундамента, установка септика, замена водопровода и электросетей.

В ближайшие недели начнется замена окон, металлических конструкций и шпиля, а также шлифовка и покраска стен снаружи и внутри. На этапе благоустройства предусмотрена укладка брусчатки и установка ограждения.

«Мы планируем завершить все работы к концу сентября. Объект станет настоящей точкой притяжения – как для местных жителей, так и для туристов», – отметил Роберт Искандаров.