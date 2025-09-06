news_header_top
Общество 6 сентября 2025 21:45

Редкий кабриолет «Победа» 1951 года продают в Москве за 8 млн рублей

В столице выставили на продажу уникальный ГАЗ М-20К «Победа» 1951 года выпуска в кузове кабриолет. Автомобиль с пробегом всего 10 километров оценили в 8 млн рублей. Объявление было опубликовано на одном из сервисов по продаже автомобилей.

По данным продавца, машина прошла полную профессиональную реставрацию с использованием оригинальных деталей. Состояние кузова, салона, двигателя и ходовой части оценено как идеальное.

Владелец отмечает, что раритетный автомобиль представляет особую ценность для коллекционеров и ценителей советской классики.

#продажа автомобилей #раритет
