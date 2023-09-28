«Редкий дар»: в Казани пройдет благотворительный сольный концерт Анастасии Макаровой

В казанском культурном центре «Сайдаш» 11 октября состоится благотворительный сольный концерт певицы Анастасии Макаровой. На пресс-конференции в «Татар-информе» артистка призналась, что для нее очень волнующий шаг — «представить своё скромное дарование вниманию слушателей».

«Я считаю, что делаю первые шаги на небе исполнительства. Тема благотворительности настолько меня вдохновила, что я пришла с этой идеей ко всем друзьям и товарищам, которые также примут участие в сольном концерте. Вечером 11 октября они тоже будут выходить на сцену и дарить своё творчество. Это будет очень теплая, трепетная, очень искренняя программа», — отметила певица.

Данное мероприятие — попытка молодой артистки совместно с благотворительным фондом «Добрая Казань» привлечь внимание аудитории к благотворительности и помощи тем, кто обездолен и нуждается в поддержке. На благотворительном концерте Анастасия исполнит сольную программу, режиссером которой выступил Александр Рожков.

Директор КЦ «Сайдаш» Артур Мингазов обратил внимание на то, что концерт будет проходить именно в культурном центре, который на сегодняшний день стал знаковой площадкой: здесь проходит множество мероприятий, в том числе и благотворительные концерты.

«Ваше творчество мне очень интересно. Как артист с 25-летним стажем могу сказать, что вы только еще начинаете раскрываться в этой области. И, конечно же, придя на этот вечер, слушатели получат уйму эмоций. Я думаю, аншлаги вам будут обеспечены в дальнейшем», — сказал специалист.

Заведующий музыкальной частью и главный дирижер оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Данияр Соколов в свою очередь отметил, что благотворительностью заниматься не так просто и что если у человека есть такой порыв, то это человек с большим сердцем.

«На самом деле это очень важно, потому что на сегодняшний день не так много людей с большим сердцем. Как только я услышал про эту идею, мы сразу же согласились. У нас очень интересный творческий процесс. Впереди предстоят репетиции с оркестром. Ранее у нас уже был опыт взаимодействия, мы выступали вместе на площадке. И как она передает слова песен — это очень редкий дар», — поделился спикер.

Анастасия — русская артистка, исполняющая на татарском языке уже известные и новые песни современных авторов в уникальных аранжировках. Свой первый сольный альбом певица выпустила в 2022 году. В нем собрано нестандартное звучание татарских мелодий, созданных Юрием Федоровым и Уралом Рашитовым на стихи Гелюсы Батталовой.

В программе концерта прозвучат народные и патриотические песни на русском языке. По мнению организаторов, это позволит концерту быть интересным широкой публике и отразить единство народа Республики Татарстан.

В концерте примут участие Государственный камерный хор Республики Татарстан, оркестр театра имени Камала, солист Артур Мингазов, Алексей Шадварин и другие.

Денежные средства от продажи билетов будут направлены в АНО «Добрая Казань» для оказания благотворительной помощи нуждающимся детям и семьям столицы Татарстана.