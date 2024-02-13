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СВО 13 февраля 2024 14:15

Редкие образцы украинских беспилотников попали в руки российских специалистов

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Редкие виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и новое навесное оборудование дронов ВСУ попало в руки российской армии на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал специалист подразделения по борьбе с БПЛА.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник агентства.

Он указал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому беспилотник становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.

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#спецоперация на Украине #военные
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