Редкие образцы украинских беспилотников попали в руки российских специалистов

Редкие виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и новое навесное оборудование дронов ВСУ попало в руки российской армии на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал специалист подразделения по борьбе с БПЛА.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник агентства.

Он указал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому беспилотник становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.