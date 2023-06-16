Редкие книги и рукописи библиотеки Лобачевского КФУ оцифруют и поставят на учет

В Татарстане создана рабочая группа по выявлению и отнесению рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета к особо ценным документам и постановке их на учет. Соответствующее распоряжение опубликовал Кабмин РТ.

Ответственными исполнителями равнозначно являются Госкомитет РТ по архивному делу и КФУ.

«Цель группы — выявить уникальные и особо ценные документы, обеспечить их введение в научный оборот, определить статус их ценности, создать условия для сохранности в ходе использования, а также расширить возможность работы пользователей с редкими, ценными, уникальными памятниками письменности», — пояснили «Татар-информу» в Госкомархиве.

В ведомстве отметили, что активное внедрение современных информационных цифровых технологий позволяет сделать эти документы доступными для нескольких пользователей одновременно и обеспечить сохранность единственного уникального экземпляра.

Поскольку рукописные документы научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации, то ограничений в доступе к ним со стороны надзорных, правоохранительных органов и служб не имеется, за исключением отдельных актов федерального законодательства. Речь идет о шести документах:

1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 (ред. от 05.12.2022) «О государственной тайне»;

2. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;

4. Ст. 25 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6. Приказ Федерального архивного агентства от 25.06.2020 № 75 «Об утверждении Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии» (Зарегистрирован Минюстом России 04.08.2020. № 59164).

«Работа группы позволит совместно выявить уникальные рукописи, которые по своей историко-культурной ценности достойны включения в Государственный реестр уникальных документов Российской Федерации и Реестр уникальных документов Республики Татарстан», — резюмировали в Госкомархиве.