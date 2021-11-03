Редакторы татарских изданий: «Башкирскому народу политические игры не нужны»

Главные редакторы татарских газет и журналов последние месяцы неоднократно посещали Башкортостан, и объездили более трех десятков районов республики. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» они рассказали о своих поездках.

Главные редакторы татарских газет и журналов последние месяцы неоднократно посещали Башкортостан, и объездили более трех десятков районов республики

Фото © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Вахит Имамов, главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон и редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин за последние несколько месяцев три раза побывали в Башкортостане. Они посетили около тридцати районов. Целью поездок было узнать, как живут татары в Башкортостане и каким видят свое будущее в соседней республике.

«Не встретил никого, кто готов отказаться от своей национальности»

Вахит Имамов, главный редактор газеты «Мәдәни җомга»:

Вахит Имамов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мне было очень приятно видеть, что жители северо-западных районов Башкортостана твердо стоят на своей позиции. Я не встретил там никого, кто готов отказаться от своей национальности, предать свой народ. Очень радостно было для нас узнать это. Приехали с чувством восхищения к жителям, руководителям Балтачевского района, просто влюбленными в Бураевские, Татышлинские районы.

Вторая поездка проходила по правую сторону Уфимской дороги. Третье наше путешествие мы совершили в татарские деревни Челябинской, Оренбургской областей. Даже в чисто башкирских районах с нами говорили обходительно, встретили с дружескими объятиями, сопровождали при посещении музеев, могил известных деятелей. Буздякский, Чишминский, Кармаскалинский, Стерлибашевский районы, Стерлитамак, Белебей, Миякинский район – везде нас встречали с радостью. И лишь Чекмагушево как ложка дегтя, расстроило нас до глубины души...

Даже издали специальную книгу «Башкирские деревни Мензелинского уезда». «Заклеймили» наши деревни вплоть до Мамадышского, Агрызского районов, якобы это башкирские деревни. Никакого стыда. Мало им того, что оставшиеся на территории Башкортостана абсолютно татарские районы - Буздякский, Чекмагушевский, Чишминский, Бураево, Илишево наглым образом присвоили себе, теперь уже претендуют даже на Актанышский, Муслюмовский, Сарамановский, Мензелинский, Тукаевский районы Татарстана.

И никто их не бьет по рукам, Москва этому только аплодирует. Вот так два народа стравливают. Наши ученые молчат.

Человек со стороны, или тот, кто не знает ситуацию, будет недоумевать, почему это районы на территории Татарстана башкирские националисты записали как свои. Сегодня в школах историю татарского народа не изучают. Как же наши дети будут узнавать правду? Поколение, которое выросло без знания истории, ничего не будет знать. Человек, не понимающий этой политики, может принять это за чистую монету.

В этом году в нашей газете «Мәдәни җомга» мы писали о деревнях Киргизского улуса. Сегодня башкиры полностью заявляют на них свои права. Но тут надо уточнить – речь идет о башкирских националистах. Сам башкирский народ к этому не имеет никакого отношения.

«В этом году в нашей газете «Мәдәни җомга» мы писали о деревнях Киргизского улуса. Сегодня башкиры полностью заявляют на них свои права» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Очень удручает, что татарские книги не доезжают до Башкортостана. Даже если они хотят покупать эти книги, наше издательство продает их с учетом стоимости доставки. Любая книга обходится более чем в тысячу рублей. Если наши издательства так поступают, можно ли считать, что они служат нашей нации? Мы же не только ради денег живем, но и ради нации. Действительно, там татары оказались в таком положении, что никому не нужны. И татарские личности не ценятся. Например, Сагита Рамиева подчистую убрали отовсюду. Специально заходили, спрашивали. Здесь ведь даже денег из Москвы не надо. Если дальше будем так продолжать, никого у нас не останется, мы вообще исчезнем.

Хочу привести несколько цифр, чтобы вы имели представление о районах Башкортостана. Например, Буздякский район. Там 79 деревень. Только одна из них башкирская, но, по данным переписи, в районе 53-57 процентов башкир. В Кушнаренковском районе тоже 79 деревень, и ни одна из них не башкирская.

По Илишевскому району, в котором нет ни одной башкирской деревни, отчитываются, что 70 процентов населения – башкиры. Потому что в советские времена, в годы своего руководства предатель по имени Мидхат Шакиров, татарин, очень хорошо вел политику башкиризации. Там есть отдельные башкирские семьи, а башкирских деревень нет. Надо, чтобы все это знали.

В последние годы власти Башкортостана очень хорошо работали по подготовке учителей начальных классов в педагогических колледжах и институтах. В 2002 году в Татышлинский район отправили 22 учительницы для преподавания башкирского языка в начальных классах. В этом районе нет ни единой башкирской деревни. Теперь и в Илишевском районе в татарских деревнях в начальных классах преподают башкирские учителя.

У нас же подготовка учителей татарского языка практически прекратилась. У нас позакрывали педагогические институты и колледжи. Нам надо в этой области взять пример и приглядеться к опыту башкир.

Вот так, наших детей с малых лет обучают башкирскому языку, внедряют его. Это тоже новый и эффективный способ башкиризации.

А мы захотели федеральный институт содержать на московские деньги и остались без родного языка. Позарились на деньги и потеряли родной язык. Вот этого татары не понимают.

Нам надо, чтобы ученые “проснулись”. Чтобы противостоять всему этому, чтобы разбить их немыслимые теории и небылицы, мы должны выпускать книги. Если сами не ударим с исторической стороны, на нас будут и дальше нападать и будут кричать “Наше!”».

«Много у нас личностей, которые верны своей нации»

Лябиб Лерон, главный редактор журнала «Безнең мирас»:

Лябиб Лерон Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Башкирскому народу живет эти политические игры вообще не нужны. Те люди, которые ввязались в эту игру и туманят головы татарам и башкирам - думаю, в будущем их настигнет кара от обоих народов. Жизнь сама их накажет. Но много у нас и таких личностей, которые верны своей нации.

Там (в Башкортостане, - Ред.) идет запугивание народа административными методами. Хотелось бы, чтобы наши татары понимали это, и правильно оценивали вопрос национальности, действовали с пониманием, что они татары.

Были и вещи, вызвавшие у нас гордость. В селе Шаймуратово есть музей нашего генерала Мингали Шаймуратова. Там выставлена его анкета, где он сам указал свою национальность – “татарин”. Вот его никак не сделаешь башкиром. Такие личности у нас в каждой деревне.

Одной из главных целей нашей поездки было желание увидеть, насколько сохраняется память о наших известных личностях. В Башкортостане многие наши деятели остаются совсем без внимания. Но кто-то ведь должен это сделать.

Если мы начинаем заниматься этим, нам говорят: “Нет, это наш, башкирский деятель”. В деревне Сагита Рамиева, Акмане, его никто и не знает. Ангаму Атнабаеву отведен лишь маленький уголок в школьном музее. В то же время именами башкирских деятелей названы улицы.

Это личности, служившие одновременно двум народам, это наше общее достояние. Надо, чтобы башкиры и татары вместе возвеличили их имена – надо ставить им памятники, называть улицы, создавать музеи. Не нужно вбивать клин между двумя народами.

Очень много тех, кто портит отношения между двумя народами. И с нашей стороны есть. Больше всего их, конечно, в Башкортостане. Должно быть взаимное сотрудничество: мы должны знать их писателей, а они – наших. Наша задача – воспитать нравственно чистое поколение. Пусть руководители это понимают и было бы очень хорошо, если бы мы объединились в области культуры, и стали сильнее».

«Надо наладить работу по обеспечению татарскими книгами»

Рустам Галиуллин, главный редактор журнала «Казан утлары»:

Рустам Галиуллин Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Нас беспокоит вопрос обеспеченности библиотек в Башкортостане татарской литературой. В каждой деревне мы заезжали в библиотеки. В 80-90 процентах из них последние татарские книги были завезены в 70-80 годах. После этого такая работа прекратилась.

Даже в районных центрах татарских книг не хватает. Желающих читать литературу на родном языке много, люди приходят, просят, но библиотекам нечего выдавать читателю – книг нет. Мы не должны татар, которые приходят в библиотеку и читают татарскую книгу, лишать этих книг, журналов. Нам надо этот вопрос системно отрегулировать. Были также примеры, когда жители сами пытаются как-то решить этот вопрос. В Кушнаренковском районе для приобретения книг ищут спонсорскую помощь.

В Башкортостане память о татарских личностях теряется. Башкирским деятелям установлены очень красивые памятники. В Башкортостане активно используют писателей, журналистов в национальной стратегии. Например, на Сабантуях после глав районов слово предоставляется писателю. Мы тоже могли бы на примере башкир ввести такую практику».

«Потеряем 150-200 тысяч татар»

Вахит Имамов поделился своими прогнозами результатов переписи населения:

«Думаю, в этой переписи тоже потеряем 150-200 тысяч татар. И в 2010 году столько же потеряли. Начиная с 2002 года с каждым разом у нас численность сокращается.

«Думаю, в этой переписи тоже потеряем 150-200 тысяч татар. И в 2010 году столько же потеряли. Начиная с 2002 года с каждым разом у нас численность сокращается» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Это связано с политикой башкиризации. Так получается, потому что татары в большинстве своем смирились со своим положением, боятся громко заявлять, что они татары. Человек приспосабливается к условиям своего места жительства. Не запишется башкиром – его ребенку в школе будут ставить “двойки”, не возьмут на работу, он не сможет стать руководящим работником. Есть этому примеры. Знаем татарина, который после смены национальности смог стать главным врачом. Рамзия Якупова, с которой мы вместе учились, после того, как признала себя башкиркой, получила должность главного редактора. Человек вот так приспосабливается. Они вот таким способом забирают себе певцов, поэтов, художников – всех талантливых. И не только в Башкортостане. В Курганской области, в Челябинской. А наши татары спят.

Пусть Татарстан отправляет наблюдателей, чтобы перепись проводилась честно. Пусть это сделают власти Татарстана. Нельзя допускать откровенной дискриминации татар в Башкортостане.

Чтобы прекратить переписывание татар в башкиры, наши институты что-то должны делать, и власти должны что-то предпринять. Руководство этого не видит, потому что они не вникают в те процессы, которые происходят “внизу”. Нужны люди, которые могут работать, которые болеют душой за нацию, готовы отстаивать интересы своего народа».

Автор: Лейсан Рахматуллина, www.intertat.tatar, перевод