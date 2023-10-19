Советский суд Казани изберет меру пресечения редактору «Idel.Реалии»* Алсу Курмашевой

Редактору Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой, которую задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, завтра изберут меру пресечения. Как стало известно «Татар-информу», процесс состоится в Советском суде Казани.

Напомним, накануне Алсу Курмашеву задержали сотрудники правоохранительных органов. По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»* Алсу Курмашева через интернет умышленно вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности России для передачи информации иностранным источникам.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следствие уверено, что Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Она использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний.

Из выводов обвинения следует, что Алсу Курмашева не исполнила установленную российским законом обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Ей грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ей могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет. По этой же статье ей может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по данным агентства, к Курмашевой у следствия могут возникнуть вопросы за издание книги «Нет войне», которая осуждает специальную военную операцию.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента