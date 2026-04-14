Редактор «ТИ-Спорта» награжден медалью 100-летия ФСО «Динамо» РТ

Редактор «ТИ-Спорта» и заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов награжден юбилейной медалью ФСО «Динамо» Республики Татарстан. В этом году организация отметила свой 100-летний юбилей.

Накануне Первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин вручил Артуру Халилуллову удостоверение постановлением Президиума «Динамо» РТ от 18.12.2025 года.

ФСО «Динамо» в Республике Татарстан было зарегистрировано 29 января 1926 года. Данное сообщество объединяло силовые ведомства, и одной из главных целей было обеспечение физической подготовки военнослужащих и сотрудников ОГПУ (Объединённого государственного политического управления).