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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 13:40

Редактор «ТИ-Спорта» дал интервью «Татарстан-24» о перспективах «Ак Барса» на плей-офф

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Редактор «ТИ-Спорта» дал интервью «Татарстан-24» о перспективах «Ак Барса» на плей-офф
Фото: скриншот с трансляции

Заместитель главного редактора «Татар-информа», руководитель проекта «ТИ-Спорт» Артур Халиуллов дал интервью телеканалу «Татарстан-24».

Во время разговора он оценил соперника «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ и перспективы казанской команды на Кубок Гагарина.

В первом раунде казанцы сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Первый матч серии состоится сегодня, 26 марта, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Екатеринбурге.

Затем для «барсов» последует еще один гостевой матч с «Авто», который пройдет 28 марта, а потом серия матчей переместится в Казань, где клубы между собой сыграют 30 марта и 1 апреля.

Отметим, что в прошлом сезоне екатеринбуржцы в первом раунде плей-офф обыграли казанцев в пяти матчах и прошли дальше.

#кхл #хоккей #ХК Ак барс #спорт
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