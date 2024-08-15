Редактор «Татар-информа» победила в конкурсе, посвященном местному самоуправлению

Редактор информационного агентства «Татар-информ» Эльза Кузнецова стала победителем республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение темы местного самоуправления по итогам 2023 года в номинации «Лучшая публикация республиканских печатных и электронных средствах массовой информации».

Награждение состоялось сегодня в Государственном Совете Татарстана. Лауреаты получили специальные дипломы Совета муниципальных образований РТ, а также денежные премии.

В церемонии приняли участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин и заместитель начальника Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильдар Ибрагимов.

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучшая публикация республиканских печатных и электронных СМИ», «Лучшая публикация муниципальных печатных и электронных СМИ», «Лучший телевизионный проект», «Лучший радиопроект», «Лучший сайт муниципального образования Республики Татарстан», «Лучшая страница муниципального образования в социальных сетях».

В разных номинациях также были отмечены корреспондент официального портала города Казани KZN.RU Камила Вильданова, главный редактор газеты «Новый Зай» Роза Илалтдинова, замруководителя творческого объединения «7 дней» ТРК «Новый век» Тимур Бикмурзин, руководитель службы информации «Болгар радиосы» Айнур Ахметов, главный редактор – руководитель филиала АОО «Татмедиа» ТРК «Чаллы-ТВ» Ренат Гиззатуллин и многие другие.

Экзам Губайдуллин отметил, что уровень журналистских работ, участвующих в конкурсе, растет с каждым годом.

«Это мощный ресурс информирования граждан о развитии местного самоуправления. Сегодня в Татарстане работает 679 средств массовой информации, из них 342 газеты и журнала, 59 телеканалов, 64 радиоканала и более 200 электронных средств массовой информации», — проинформировал спикер.

Помимо журналистского конкурса, были подведены итоги и в другом ежегодном республиканском конкурсе – «Лучший работник в сфере муниципального управления».

Экзам Губайдуллин сообщил, что в настоящее время в органах местного самоуправления работают «профессиональные команды единомышленников» — это 6227 муниципальных служащих (среди них 78% женщин) и 7602 депутата различного уровня. На них возложена ответственность за решение актуальных вопросов жителей городов, районов и сельских поселений, будь то благоустройство территорий, вывоз мусора или вопросы водоснабжения. А в последние годы муниципальные служащие вносят большой вклад в организацию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО и мирных жителей Донбасса. Отдельное внимание Губайдуллин обратил на работу журналистов, освещающих данную тему.

«Вы все работаете на благо наших людей. Мы вам очень благодарны, — отметил он. — Сейчас мы живем в непростое время. Задача работников средств массовой информации — донести достоверную информацию. Это не так просто, но вы профессионалы, находите подходы. Мы видим и знаем то, что нам показывают журналисты и средства массовой информации. Я поздравляю всех победителей».

Конкурсы проводятся с 2006 года Советом муниципальных образований РТ при поддержке Раиса РТ. Главная их цель — повысить качество работы органов местного самоуправления.