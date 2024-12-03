Редактор «Татар-информа» дала онлайн-урок учащимся лицея №84 Набережных Челнов

Фото: © «Татар-информ»

Редактор интернет-изданий «Татар-информ» и «Интертат» Алёна Низамова провела онлайн-урок для учащихся медиаклассов Лицея-интерната №84 имени Гали Акыша в Набережных Челнах.

Такие классы совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ в лицее открылись только в этом году. Они стали первой ступенью в подготовке кадров для татарской журналистики.

Так, в течение года давать уроки школьникам будут специалисты из различных редакций Татарстана. Одно из подобных занятий было посвящено особенностям работы электронных изданий и стилю написания текстов.

Под руководством редактора «Татар-информа» 7- и 10-классники учились писать официальные новостные материалы, ознакомились с рейтингом татароязычных сайтов республики.

Фото: © «Татар-информ»

Ребята получают информацию в различных форматах. В октябре они приезжали в Казань, чтобы увидеть работу и коллективы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ и редакций «Татмедиа».

Автор текста: Алёна Низамова