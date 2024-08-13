Редактор радио «Тәртип» о передаче «Калеб»: Талантливой молодежи - всегда зеленый свет

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Главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова на пресс-конференции, посвященной 10-летию радио и молодежной передачи «Калеб» рассказала о принципах отбора героев для передачи.

«Есть такие, что очень хотят, но мы не приглашаем. Скрывать не стану. У радио «Тәртип» и передачи «Калеб» есть свой худсовет. Здесь ни о каких деньгах, ротации речь не идет. Есть свои внутренние правила. Но талантливой молодежи всегда зеленый свет», - сказала она.

Ведущая передачи «Калеб» Миляуша Ризванова отметила, что сама учится в казанском институте культуры, и имеет возможность общаться с молодыми интересными артистами, известными деятелями, встречаться с ними в разных проектах.

«Я их приглашаю на передачу «Калеб». Многие знают о нашей передаче, поэтому, когда встречают талантливых, необычных молодых музыкантов, артистов, поэтов, то звонят нам, предлагают в качестве нового героя передачи. Обычно мы с удовольствием приглашаем», - рассказала Ризванова.

22 августа в культурном центре «Чулпан» в Казани состоится концерт «Тәртипле “Калеб”» с участием молодых музыкантов, артистов, поэтов. Начало концерта запланировано на 19.00.

На сцене выступят певцы Ильнар Шарафутдинов, Мунир Марданов, Наиля Низамиева, Назира Хусаинова, Руслан Габбасов, Булат Назипов, Миляуша Закирова, Гулия Загретдинова, Айзиля Гарифуллина, Рузаль Шакиров, Ильдар Сафин, Самат Мухаметзянов.

Танцы будут представлены Алсу Магсумзяновой, ансамблями танца «Весна», «Мирас», Камилем Салаховым, танцевальной группой «El Deseo».

Также в концерте сыграют музыканты Ильяс Камал, Ильяс Фархуллин, Даниф Сафиуллин, Айбулат Харисов, Зиля Гайнуллина. Выступят мастера художественного слова и поэты Айзат Вахитов, Булат Ибрагимов, Айнур Гараев, Гелюса Гибадуллина. Ведущими концерта станут Миляуша Ризванова и Зульфат Валиуллин.