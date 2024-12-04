Редактор «Большой русской энциклопедии»: Есть тенденция к капитуляции перед «Википедией»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Сегодня в здании Академии наук РТ празднуют 30-летний юбилей Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова. Одним из гостей научного торжества стал ответственный редактор портала «Большая русская энциклопедия» (БРЭ) Сергей Кравец.

«Мне кажется, главная проблема современной энциклопедистики — это изменение образовательного мейнстрима. Энциклопедистика — это ярчайший символ эпохи просвещения, когда все стремились ко всеобщему образованию. Если сегодня в мире побеждает точка зрения, что университеты для избранных, а для остальных — Google, то настоящая научная энциклопедия стоит на пути реализации этого принципа», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Кравец.

По его словам, когда в 2017 году проект электронной энциклопедии только начинался (сразу после 35 томов соответствующей книги), сомнения у власть имущих встречались — «ведь книга надежнее». Сегодня знания обновляются очень быстро, и многие статьи терпят многократные правки даже в течение года.

«Сегодня есть тенденция к капитуляции перед "Википедией"», — заявил Кравец.

Так называемый «crowd source» («ресурсы толпы»), который прибегает к добровольной поддержке широкой общественности, позволяет быстрее актуализировать публичные энциклопедии. Вместе с тем, отметил Кравец, это происходит в ущерб достоверности.

«Все понимают, что пользоваться этим нельзя для научных и образовательных целей. Но поражают количества — миллионы статей, огромное количество пользователей», — добавил он.

По словам спикера, «Большая русская энциклопедия» за 2023 год получила 25 млн, а за 11 месяцев 2024 года — 36 млн обращений. «И мы смотрим, кто к нам обращается. Собственно, студенты, преподаватели и теперь преподаватели школ», — рассказал он

По данным ресурса stats.wikimedia, на русскоязычную «Википедию» приходится около 13 миллиардов просмотров или миллиард просмотров ежемесячно. Ежемесячно в русскоязычной «Свободной энциклопедии» появляется в среднем 20 тыс. новых страниц.

Несмотря на гигантские разрывы, как отмечал сам Кравец, сравнение неуместно из-за разного уровня верификации статей. В этом смысле он приводит пример британской электронной энциклопедии «Британника».

«В Великобритании электронной версией “Британники“ начали заниматься в 2008 году, немцы занялись Брокгаузом примерно в это же время, а мы очень задержались. <…> Нам нужен гораздо более широкий спектр, нам нужно сделать так, чтобы это было интересно и человеку, который пишет диплом, и человеку, который готовится к уроку, и человеку, который просто зашел на портал что-то посмотреть», — рассказывал в интервью ТАСС Кравец в прошлом году.