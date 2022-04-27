Редакцию журнала «Казан утлары» поздравили представители тюркских республик

Редакция журнала «Казан утлары» организовала ифтар, посвященный 100-летию издания. На торжественный вечер были приглашены главные редакторы литературных журналов и писатели из тюркских республик, которые поздравили коллег и вручили журналу свои подарки.

Ифтар традиционно начали со чтения дуа, разговения и намаза, а также добрых пожеланий хазрата. Депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев заявил, что 100-летний юбилей журнала должен запомниться на века. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал «Казан утлары» самым главным изданием, отметив, что считает его зеркалом татарского народа, в котором отражается его настоящее. Коллектив журнала сохраняет традиции, в то же время не боится нового, подчеркнул он.

Главному редактору журнала Рустаму Галиуллину вручили Благодарственное письмо министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой. Письмо передал главред башкирского литературного журнала «Шоңкар», писатель Айгиз Баймухаметов. Он напомнил, что журнал «Казан утлары» очень популярен в Башкортостане.

«Башкирский мед дают космонавтам. Журналу тоже желаю космических достижений», — сказал писатель.

Главный редактор балкарского журнала «Минги-Тау» Кабардино-Балкарской республики, народный поэт Карачаево-Черкесской Республики Аскер Додуев вручил медаль Кайсына Кулиева Лермонтовского комитета России Рустаму Галиуллину и председателю Союза писателей Татарстана Ркаилю Зайдуллину.

Главный редактор журнала «Ала-Тоо» Кыргызской Республики, народный артист Кыргызстана Маркабай Ааматов после поздравительной речи нарядил Рустама Галиуллина и Ркаиля Зайдуллина в национальные киргизские костюмы. Гость выразил уверенность в продолжении литературных связей между республиками.

Представитель Казахстана — главный редактор издательства «Алтын Сака», поэт Саят Камшыгер пожелал журналу и его коллективу благополучия и процветания. Он поздравил коллег народной песней на казахском языке.

«В это новое время вы оживляете литературные связи, создаете литературно-культурный мост между двумя народами», — говорится в его поздравлении.

Бывший сотрудник журнала «Казан утлары», писатель Ринат Мухамадиев годы работы в издании назвал самыми счастливыми. В своем выступлении он вспомнил один «поучительный случай», когда под руководством поэта-фронтовика Заки Нури в 1981 году журнал набрал 120 тысяч тиража, и за это ему был сделан выговор от обкома партии. 10-15 тысяч тиража были возвращены обратно.

«В те годы в каждом уголке страны, где проживали татары, любой татарин знал журнал „Казан утлары“. После этих событий прошли 30-40 лет», — сказал писатель и напомнил, что тираж журнала сейчас не превышает 7 тыс. и это очень большая цифра для нынешнего времени. Писатель призвал беречь издание.

«Если сохраним „Казан утлары“, мы будем жить как народ, имеющий свою литературу, свой язык. Если потеряем „Казан утлары“, то окажемся на пути к увяданию», — подчеркнул он.

По словам главного редактора журнала «Казан утлары» Рустама Галиуллина, праздничные мероприятия в честь 100-летия — это общий праздник.

«Мы сумели показать наш журнал, историю нашей литературы, выдающихся личностей нашему народу, нашим гостям. Кто бы ни работал в журнале, самое большое достижение — продолжать заложенную 100 лет назад традицию. Наши предшественники проложили тропинку, мы благодарны им», — резюмировал Рустам Галиуллин.