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Общество 3 апреля 2025 22:31

Редакцию «Татар-информа» посетила группа преподавателей КФУ

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Редакцию «Татар-информа» посетила группа преподавателей КФУ

Сегодня в редакции «Татар-информа» побывала группа преподавателей Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

В ходе встречи главный редактор – заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов рассказал о приоритетных направлениях деятельности редакции, возможностях прохождения практики и трудоустройства для студентов.

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Юлия Андреева и ее коллеги внесли свои предложения по взаимодействию вуза и редакции.

В редакции «Татар-информа» регулярно проходят практику студенты КФУ, обучающиеся по специальности «журналистика», значительную часть коллектива редакции составляют выпускники и студенты Казанского федерального университета. В настоящее время редакция издания и Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ ведут работу по совершенствованию практической составляющей учебного процесса.

#Татар-информ #ао татмедиа #КФУ
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