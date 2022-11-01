Под стихи и джаз в столице Татарстана презентовали осенние номера журнала «Казань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Доме Актера имени Салимжанова прошла презентация журнала «Казань». В форме концерта читателям представили героев и авторов осенних номеров. Так, сентябрьский номер журнала был посвящен современной литературе и отчасти уже представлен на Международном Волошинском фестивале. Темами октябрьского номера стало таинство рождения человека и генеалогия. Ноябрьский номер в скором времени расскажет читателям казанские «театральные истории».

Гвоздем программы стали артисты Народного музыкального молодежного театра «Лориэн» под управлением Владимира Титова и Елены Созник. История театра впервые появилась на страницах журнала, а его руководители – на его презентации.

«Всегда неловко, когда куда-то выходишь в первый раз. А в зале – много незнакомых лиц. И ты понимаешь, что не совсем все ладится дома, на работе, может быть, на сцене… И так у всех. Очень хочется пожелать, чтобы как можно меньше не ладилось, и как можно больше складывалось, а осень дарила яркие краски и счастье», – обратилась к присутствующим Созник и вместе с Титовым исполнила песню «Это осень, мой друг».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябрьском номере они рассказали о том, как все делают вместе: вдвоем работают над постановками для театра, делятся своим мастерством с учениками, вместе возвращаются домой к любимым собакам. А еще, как, имея проблемы со зрением, им удается 20 лет создавать яркие спектакли, почему они не сохранили свои многочисленные дипломы, для чего на самом деле нужен антракт, и действительно ли у каждого спектакля есть свое приведение.

В литературном амплуа выступил и известный казанский журналист Дмитрий Туманов, чья стихотворная подборка была опубликована на страницах октябрьского номера.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Героиней ноябрьского «театрального» номера стала ведущая актриса Казанского русского ТЮЗа Нина Калаганова, которая также приняла участие в концерте. Сюрприз для зрителей подготовил и главный герой октябрьского номера, блок которого был посвящен 210-летию Казанской акушерской школы, завкафедрой акушерства и гинекологии КГМУ Ильдар Фаткуллин.

«В октябрьском номере мы обширно и подробно рассказали об этом непростом деле. Ведь по сути, каждый из казанцев прошел через руки наших акушеров. Надо сказать, что в Груздевском роддоме хранятся всевозможные экспонаты, например, сердце и мозг Груздева. Это – уникальное место», – рассказала редактор журнала Альбина Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Долгожданным моментом публики стал выход постоянного участника презентаций журнала «Казань», «человека-оркестра» Рустема Абязова. На этот раз он примерил на себя новое для всех амплуа.

«Чем больше я общаюсь с редакцией журнала Казань, тем чаще занимаюсь не своим делом – то бринькаю на гитаре, то пою песнюшки, а сегодня докатился до того, что буду читать стихи», – посмеялся Абязов и прочел для собравшейся публике шесть стихотворений об осени.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябрьском номере он рассказал о страшном дне из жизни, который стал для него вторым днем рождения.

Подарок для преданных фанатов журнала сделал и джазовый музыкант Евгений Соколов.

«Евгений Соколов и Рустем Абязов – наши постоянные резиденты. В этот раз мне думалось приберечь их выступления на другие презентации, но наша постоянная публика всегда так ждет их выхода, что мы не могли обойтись без них», – призналась Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Альбина Абсалямова поделилась и планами на грядущий год. По ее словам, на 30-летие издания будет проведен съезд подписчиков журнала «Казань». «Это будет масштабное эксклюзивное событие только для наших подписчиков. Мы хотели бы составить портрет наших читателей, пригласить делегатов из разных городов. Планируется много активностей, которые растянутся на несколько дней», – отметила Абсалямова.