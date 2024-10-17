Редакция журнала «Идел» записала первый трек и выпустила клип

Съемки клипа «Бие-бие, Хәйбулла»

Фото: журнал «Идел»

Сегодня, 17 октября, на музыкальных площадках и видеоплатформах вышли первый сингл и снятый на него клип от журнала «Идел» и дуэта «Тыртыл» (Malsi Music и Нурбек Батулла). Трек написан на слова татарской частушки «Бие-бие, Хәйбулла».

Творческая коллаборация возникла в рамках проекта «Алло, Илһам», цель которого — осовременивание татарского наследия с помощью молодежных форматов. Редакция журнала уже несколько месяцев занимается созданием контента в связи с этой инициативой. Познакомиться с материалами проекта можно в социальной сети «ВКонтакте».

Идея написать трек с помощью нейросети возникла у сотрудницы журнала «Идел» Зулейхи Камаловой. Она решила осовременить знакомую многим татарам с детства частушку «Бие-бие, Хәйбулла». Нейросеть сочла, что трек должен звучать в стиле трип-хаус, а сама Зулейха немного дополнила текст частушки, измененный в свое время еще известным татарским фольклористом Наки Исанбетом.

Написанный нейросетью трек доработал казанский битмейкер Ислам Валеев (Malsi Music). Он добавил композиции «живости» и включил в нее звуки народных инструментов, таких как кубыз.

Трек призывает танцевать и быть оптимистом несмотря ни на что, поэтому и исполнил его один из самых известных татарских танцовщиков — Нурбек Батулла. Главную роль в клипе тоже исполнил он. Сценарий написала драматург Дина Сафина, оператор и режиссер монтажа — Кирилл Янковский. Съемки клипа проходили в двух локациях — на театральной площадке MOÑ и в здании «Татмедиа».

Проект воплощен в жизнь при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и инди-лейбла Yummy Music. Послушать трек можно на различных музыкальных платформах.