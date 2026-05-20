Редакции журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ» вновь организуют на VK FEST татарскую сцену

В столице Татарстана 7 июня этого года на фестивале VK Fest одной из ключевых точек притяжения снова станет татарская сцена, организованная редакциями журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ», сообщают организаторы.

Редакции журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ» уже выступали организаторами татарской сцены на VK Fest в прошлом году. Тогда она стала одной из заметных площадок фестиваля: на ней выступили Нурминский, GAUGA, Марат Яруллин, Хижина Музыканта, Ilgiz, Malsi Music, Al Su и Elina. Сцена объединила артистов, работающих с татарской музыкальной традицией и современным звучанием, и показала, что национальная культура органично существует в большом молодежном фестивальном пространстве.

«Для нас важно, чтобы татарская культура звучала уверенно, современно и была представлена там, где сегодня собирается молодежь. Мы видим свою задачу в том, чтобы не просто сохранять культурный код, а развивать его, открывать новые имена, поддерживать артистов и создавать площадки, где татарский язык, музыка и традиции становятся частью актуальной городской среды. VK Fest – именно такое пространство, и мы рады вновь быть его частью», – отмечает главный редактор журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ» Рамзия Галимова.

В прошлом году редакция выступила полноправным участником события: благодаря ее инициативе национальная культура стала неотъемлемой частью масштабного фестиваля, значимого для молодежи республики. Помимо музыкальной программы, на площадке были организованы встречи, творческие мастер-классы, открытое занятие по татарскому национальному танцу, а также молодежный Сабантуй с участием блогеров и известных медийных личностей города.

Согласно собщению, в этом году редакции журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ» продолжат развивать этот формат и вновь представят татарскую сцену как пространство музыки, языка, традиций и современной молодежной культуры. Детали программы и имена участников будут объявлены дополнительно. Ожидается две волны артистов, имена которых редакция планирует назвать в ближайшее время – за анонсами следите в соцсетях.

Фестиваль пройдет на территории Центра семьи «Казан» и объединит тысячи жителей и гостей республики. VK Fest традиционно собирает на одной площадке музыку, технологии, спорт, моду, блогеров, творчество и актуальные молодежные форматы. Особое место в программе займет национальная культура – живая, современная и близкая новой аудитории.