Речные маршруты из Чебоксар в Казань и Свияжск запустят в навигацию 2026 года

В навигацию этого года будут работать межрегиональные речные маршруты Чебоксары – Казань и Чебоксары – Свияжск. Туристов будут перевозить на «Валдаях», сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин.

«Мы обеспечиваем перевозку туристов. Но получается, что они прибывают в Казань или Чебоксары и самостоятельно там находятся. Было бы хорошо, если бы турагенты знакомили их с достопримечательностями городов. Хочется, чтобы и в Свияжске туристов встречали и проводили для них экскурсии», – заявил он.

Планируется, что рейсы Чебоксары – Казань и Казань – Чебоксары будут ежедневными с отправлением в 8.00 и 16.00.

Рейсы Чебоксары – Казань также будут ежедневными с отправлением в 8 часов утра, а Свияжск – Чебоксары – в 14.30.