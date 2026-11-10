Речной транспорт хотят включить в единую систему общественного транспорта РТ

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Минтранс Татарстана намерен объединить речные перевозки с железнодорожными маршрутами и привычными наземными автобусами, троллейбусами и трамваями в единую систему общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Фарит Ханифов на брифинге в Кабмине РТ.

«Общественный транспорт, который на реке работает, наши железнодорожные перевозки, рейсовые автобусы на автодорогах – все это мы будем вписывать в одну единую систему», – сказал Ханифов.

По его словам, для этого в республике необходимо связать инфраструктуру разных видов транспорта, таких как удобные подъездные пути к причалам. Кроме того, предстоит синхронизировать маршруты, чтобы с прибытием судна к причалу подъезжал и автобус.