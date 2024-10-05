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Речной трамвайчик в Челнах завершает навигацию: названа дата последнего рейса
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В Челнах теплоход М-8 (в народе - речной трамвайчик) завершит навигацию 7 октября. В воскресенье, 6 октября, самоходное судно совершит свой последний рейс в этом году, пишут «Челнинские известия».
Напомним, что в 2023-м речной трамвайчик вышел в последний раз в рейс 3 октября.
М-8 курсирует от Челнов до села Соколка. Летом он проплывает по воде 140 км каждый день, чтобы доставить горожан на дачи. Вместимость теплохода — 106 человек.
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