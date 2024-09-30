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Общество 30 сентября 2024 12:59

Речной порт Казани за 5 месяцев обслужил почти 330 тысяч пассажиров

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С апреля по август 2024 года речной порт Казани обслужил почти 330 тысяч пассажиров, что на 35% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

«Отдельно хочу остановиться на прогулках по воде. Экскурсией на речном трамвайчике по реке Казанка с мая по август воспользовались более 64 тысяч гостей, что на 16% больше, чем в прошлом году», - уточнила докладчица.

Напомним, за 8 месяцев 2024 года услугами международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая воспользовались почти 3,6 млн человек. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

#туризм #Деловой понедельник #речной порт
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