Фото: пресс-служба ООО «ВолгаУрал Вояж»

Речной круиз — самый комфортный способ познакомиться с красотами родной страны. Это смена пейзажей, остановки и экскурсии в интересных местах и городах, вкусное питание, насыщенная развлекательная программа на борту и новые приятные знакомства. Круизы востребованы ценителями путешествий, любителями приятного и размеренного отдыха.

Теплоходная компания «ВолгаWolga» зарекомендовала себя как надежный, ответственный и креативный туроператор. Палитра круизных маршрутов хорошо сбалансирована и включает круизы по Каме, Волге и Дону. На теплоходах компании можно отправиться в Пермь, Березники, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Соловки.

Фото: пресс-служба ООО «ВолгаУрал Вояж»

В навигации 2022 года ТК «ВолгаWolga» является лидером по количеству и разнообразию речных круизов из Казани. Продолжительность круизов составляет от 3 до 16 дней, поэтому в путешествие можно отправиться как на выходные, так и запланировать длительный отпуск.

Под брэндом ТК «ВолгаWolga» в этом году выйдет теплоход «Юрий Никулин» (бывш. «Солнечный город»). Теплоход был построен в Германии, дважды проходил модернизацию, почти все каюты с удобствами и оснащены санузлом, центральным кондиционированием, холодильником и телевизором. Навигацию из Казани он начнет 7 июня круизом до Березников с фирменными экскурсиями в Усолье, Всеволодо-Вильву и Голубое озеро, Соликамск и Чердынь.

Самым заметным рейсом в расписании «Никулина» станет круиз до Кижей и Сосновца по Беломоро-Балтийскому каналу с 14 по 28 июня. На участке от Казани до острова Кижи вас ждут города-миллионники, малые исторические городки, Макарьевский и Кирилло-Белозерский монастыри, 1000-летний Ярославль. Далее — посещение волшебного острова Кижи и отправление на север к Белому морю через знаменитый Беломорканал. В этот период в Карелии белые ночи, поэтому красоту онежских шхер и островов можно будет оценить в полном объеме.

Фото: пресс-служба ООО «ВолгаУрал Вояж»

При бронировании этого круиза у туристов будет возможность выбрать одну из двух программ. По прибытии в Сосновец можно будет отправиться на остров Соловки (обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю, пешеходная экскурсия на «Мыс лабиринтов») или поехать на экскурсионную программу к Беломорским петроглифам (экскурсия в археологический комплекс, на территории которого находятся более 2000 наскальных изображений, возраст которых исчисляется тысячелетиями). Обе программы, несомненно, оставят массу впечатлений и удивят любого туриста.

Речные круизы — это море положительных эмоций, теплая «семейная» атмосфера и завораживающая красота речных пейзажей!

Забронировать круизы можно онлайн на сайте volgawolga.ru.

Получайте профессиональную консультацию и приобретайте круизы в офисе генерального партнера ТК «ВолгаWolga» в Казани по адресу ул. Московская 43, 2 этаж, 21 офис. Или звоните по телефону 8-987-260-20-40

До встречи на борту теплохода!