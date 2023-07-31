Рецидив буйства стихии возможен: ждать ли новых катаклизмов от природы в Казани

Небывалый разгул стихии жители Татарстана и соседних регионов наблюдали во второй половине дня 29 июля

Фото: © «Татар-информ»

«На перегретые воздушные массы пришел холодный воздух»

В ближайшие дни сильные ураганы, как в минувшую субботу, когда в Поволжье погибли 10 человек, в том числе 9 из Татарстана, не прогнозируются. Однако в августе новые безумства стихии – усиления ветра, грозы и град – вполне возможны. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Небывалый разгул стихии жители Татарстана и соседних регионов наблюдали во второй половине дня 29 июля. Дождевой водой затопило улицы, ветром валило деревья. Трагически закончился отдых для нескольких семей, решивших отдохнуть на природе с палатками. В Татарстане погиб ребенок, в Марий Эл – восемь человек, в том числе дети.

«Штормовое предупреждение нами было выпущено заблаговременно. В 11.30 мы передали его органам власти и МЧС, а далее сообщение было распространено по различным каналам связи по всей республике. Штормовое предупреждение было передано за пять часов», – отметил Феликс Гоголь.

Штормовое предупреждение было выпущено заблаговременно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специалист Гидромета РТ объяснил, что опасное метеоявление – усиление ветра, обильные осадки и град – объясняется столкновением атмосферных фронтов двойной системы: через республику прошли холодный фронт и фронт окклюзии.

«При прохождении холодного фронта отмечается резкий контраст температур. На очень теплый воздух пришел очень холодный. Этот контраст обусловил развитие негативных процессов. Такое явление часто бывает летом», – пояснил Феликс Гоголь.

«В августе опасные метеоявления вполне возможны»

Во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля локально порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду. Вчера в Татарстане также местами прошли грозы, ветер усиливался до 19-24 метров в секунду.

Дождевой водой затопило улицы, ветром валило деревья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вчера остаточные явления по республике реализовывались, но они были менее интенсивными», – заметил эксперт.

По данным Гидрометцентра РТ, в понедельник, 31 июля, на территории Татарстана наблюдается переменная облачность, температура воздуха снизилась.

«В ближайшие дни такие опасные метеоявления не ожидаются, но в августе они вполне возможны, если на перегретые воздушные массы придет холодный воздух. Если будет интенсивный контраст температур воздушных масс, то возможны схожие явления», – предупредил Феликс Гоголь.

Собеседник напомнил, что в конце июля в Татарстане был побит температурный рекорд – воздух прогревался до 37 градусов. «Сильная жара – это опасное метеоявление», – заметил начальник Гидрометцентра РТ.

«Регион находится под влиянием нового циклона»

От разгула стихии в субботу пострадали в основном западные и юго-западные районы Татарстана, там ветер был наиболее интенсивным. Процесс затронул Чувашию и Марий Эл.

От разгула стихии в субботу пострадали в основном западные и юго-западные районы Татарстана Фото: телеграм-канал МЧС России

«Все произошло под влиянием циклонов и холодного атмосферного фронта. Была очень высокая температура, конвективная неустойчивость. Все эти факторы способствуют возникновению шквалистых ветров, гроз и ураганов», – заметил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Спикер отметил, что сейчас мы находимся под влиянием небольшого циклона. Вблизи региона проходят холодные атмосферные фронты. Поэтому возможны новые неприятности.

«Где-то неприятности могут повториться. В атмосфере за счет жары накопилась большая энергия. Опасные явления возможны в послеполуденные часы», – сообщил Переведенцев.

По его словам, в ближайшую неделю в Казани ожидается аномальная жара. В первую декаду августа температура воздуха в городе будет выше климатической нормы. «В норме в последний месяц лета в Казани среднемесячная температура воздуха составляет 18-18,5 градуса. Среднемесячная норма осадков составляет около 70 мм. Однако ближайшая декада в городе будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса», – сказал он.

Новая неделя началась с небольшого похолодания в Татарстане, но оно будет краткосрочным. По прогнозу Гидромета России, со вторника температура в Казани будет плавно повышаться.

Новая неделя началась с небольшого похолодания в Татарстане, но оно будет краткосрочным Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев также считает, что предпосылки к новым буйствам стихии в республике есть.

«Это нормальное летнее явление. То, что мы наблюдали, – следствие неустойчивости в атмосфере. К нам поступал теплый влажный воздух со Средиземноморья на раскаленную поверхность, создавались грозовые облака. Сейчас южные потоки сменились на восточные, мы в тылу циклона. Поэтому температурный фонд несколько понизился», –сказал Аухадеев.

По его словам, очередной циклонический центр может прийти в регион с юго-запада во второй половине этой недели. Атмосферное давление будет повышаться до среды, а потом будет понижаться. В конце этой недели в столице Татарстана в дневные часы ожидается жара до 30-32 градусов.