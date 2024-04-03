Рецепт вкусной карьеры – «ТИСБИ» и «Тюбетей» объявляют о создании Университета «Тюбетей»

Фото: пресс-служба ТИСБИ

3 апреля в Казанском Кремле, в зале присутственных мест, состоялось торжественное подписание договора между Университетом управления «ТИСБИ» и ГК «Тюбетей».

Уже в этом году начнется первый набор на целевое обучение по специальности «Управление предприятиями общественного питания».

Новый образовательный проект позволит усилить кадровый потенциал Татарстана в индустрии гостеприимства. Развитие внутреннего туризма увеличивает необходимость в квалицированных управленцах. С учетом бурного развития отрасли, дефицит кадров в сфере управления общественным питанием встает еще острее.

«Образовательная экспертиза „ТИСБИ“ и наш опыт подготовки и взращивания кадров помогут студентам „Университета Тюбетей“ быстрее реализовать себя и стать востребованным управленцем», — говорит Альфинур Ахадеева, HR-директор группы компаний «Тюбетей».

«Сотрудничество двух республиканских предприятий „ТИСБИ“ и „Тубетей“ — это слияние научно-теоретической базы и практических навыков, что гарантирует успех и востребованность специалистов» — говорит Нэлла Прусс, президент Университета управления «ТИСБИ».

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