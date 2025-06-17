Рецепт азу от спецназа УФСИН по РТ попадет в книгу ФСИН РФ «Готовь как спецназ»

Отряд спецназа «Барсы» УФСИН России по Республике Татарстан приготовил свой фирменный рецепт азу по-татарски для кулинарной книги «Готовь как спецназ». Это издание Федеральная служба исполнения наказаний планирует выпустить к 35-летию отделов специального назначения .

Бойцы спецназа татарстанского УФСИН выбрали для книги одно из самых узнаваемых и популярных блюд национальной татарской кухни. Приготовили его, как и положено, в полевых условиях.

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по РТ

«У азу по-татарски существует множество рецептов, однако обязательными ингредиентами считаются мясо, картофель, соленые огурцы и томатная паста. Лук, морковь, зелень, чеснок или сладкий перец каждый добавляет по своему усмотрению», — отметили бойцы.

Книга «Готовь как спецназ» издается уже не первый год и регулярно дополняется новыми рецептами со всех уголков страны. Сотрудники ФСИН делятся в ней любимыми блюдами и особенностями их приготовления.