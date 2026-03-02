РЭЦ запустил бонусную программу для держателей сертификата «Сделано в России»

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) объявил о запуске бонусной программы для компаний, прошедших добровольную сертификацию «Сделано в России». Ключевым элементом программы стали скидки и льготные условия по расчетным продуктам для внешнеторговых контрактов.

Бонусы доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при использовании расчетных решений РЭЦ и входящего в группу РОСЭКСИМБАНК.

Для держателей сертификата «Сделано в России» предусмотрены специальные условия по ряду продуктов. В частности, по направлению «Трансграничные платежи с Китаем» предоставляется скидка 15% от базовой комиссии агента, указанной в агентском договоре. Этот инструмент позволяет проводить расчеты по контрактам с китайскими партнерами с учетом действующих ограничений на международные платежи.

По продукту «Альтернативные способы расчетов в любую страну» компаниям предлагают скидку в 36 тыс. рублей, при этом сервис будет бесплатным в течение 365 дней. Решение рассчитано на бизнес, работающий с разными зарубежными рынками и выстраивающий устойчивые платежные цепочки.