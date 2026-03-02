news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 2 марта 2026 13:55

РЭЦ запустил бонусную программу для держателей сертификата «Сделано в России»

Читайте нас в
Телеграм

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) объявил о запуске бонусной программы для компаний, прошедших добровольную сертификацию «Сделано в России». Ключевым элементом программы стали скидки и льготные условия по расчетным продуктам для внешнеторговых контрактов.

Бонусы доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при использовании расчетных решений РЭЦ и входящего в группу РОСЭКСИМБАНК.

Для держателей сертификата «Сделано в России» предусмотрены специальные условия по ряду продуктов. В частности, по направлению «Трансграничные платежи с Китаем» предоставляется скидка 15% от базовой комиссии агента, указанной в агентском договоре. Этот инструмент позволяет проводить расчеты по контрактам с китайскими партнерами с учетом действующих ограничений на международные платежи.

По продукту «Альтернативные способы расчетов в любую страну» компаниям предлагают скидку в 36 тыс. рублей, при этом сервис будет бесплатным в течение 365 дней. Решение рассчитано на бизнес, работающий с разными зарубежными рынками и выстраивающий устойчивые платежные цепочки.

#российский экспортный центр
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Руководителем «Боевого братства» Татарстана стал Вениамин Чубаренко

Руководителем «Боевого братства» Татарстана стал Вениамин Чубаренко

1 марта 2026
Рустам Минниханов оценил ход работ в центре уникальных ремесел Казани

Рустам Минниханов оценил ход работ в центре уникальных ремесел Казани

1 марта 2026