РЭЦ поможет участникам программы «Сделано в России» продвигать продукцию за рубежом

Российский экспортный центр поможет российским компаниям, которые получат добровольный сертификат «Сделано в России» продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом. Также им будут предложены кобрендинговые проекты.

«Добровольный сертификат “Сделано в России” — это не только способ еще раз подтвердить качество, но и получить помощь в продвижении на приоритетных рынках под “зонтиком” странового бренда. В том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое», — отметила директор Центра экспертной поддержки Российского экспортного центра Милана Мамбетова.

Производители любой несырьевой продукции могут стать участниками программы «Сделано в России» и владельцами одноименного добровольного сертификата. Главное условие — компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие необходимо у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность — именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под «зонтичным» страновым брендом «Сделано в России».