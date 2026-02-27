РЭЦ открыл прием заявок на компенсацию затрат на сертификацию экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) объявил о начале приема заявок на участие в программе господдержки, предусматривающей возмещение части затрат на сертификацию промышленной продукции для внешних рынков.

Подать документы можно с 27 февраля по 30 марта до 18:00 мск.

Заявки принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Программа реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и рассчитана на поддержку региональных производителей, работающих на зарубежных рынках.

Программа позволяет компаниям компенсировать часть расходов на процедуры оценки соответствия российской продукции требованиям иностранных рынков.

На текущем этапе на эти цели предусмотрено 20 млн рублей. Средства направят на поддержку сертификации продукции в отрасли беспилотных авиационных систем. При этом экспортеры из других отраслей промышленности также могут подать заявки – их рассмотрят в случае выделения дополнительных бюджетных лимитов.

В рамках одного отбора компания вправе подать только одну заявку.

Получатели поддержки обязуются увеличить количество сертификатов соответствия и обеспечить запланированный объем реализации продукции до 31 декабря 2027 года.

Для участия сертификат должен соответствовать ряду условий: он должен быть получен в период с 1 января по 30 сентября 2026 года, оставаться действующим, быть выдан именно организации-заявителю, а расходы на его оформление должны быть понесены этой же компанией. Продукция при этом должна быть произведена в России.

Прием заявок продлится с 27 февраля по 30 марта, их рассмотрение пройдет с 31 марта по 20 апреля. Победителей объявят в течение 20 рабочих дней после завершения проверки документов.

Подробности программы, описание условий и пошаговая инструкция по подаче заявки размещены на официальном сайте РЭЦ.