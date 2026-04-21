РЭЦ и Первый канал запустили зрительскую номинацию премии «Экспортер года»

Российский экспортный центр совместно с Первым каналом запускает специальную номинацию в рамках премии «Экспортер года. Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Победителя в этой категории определят зрители – голосование пройдет в открытом формате.

Премия «Экспортер года. Сделано в России» считается основной государственной наградой для компаний, добившихся значительных результатов в несырьевом экспорте. В конкурсе могут участвовать представители крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели.

Прием заявок открыт до 31 мая на официальном сайте премии. По вопросам участия можно обратиться в оргкомитет Российского экспортного центра по электронной почте (award@exportcenter.ru).