РЭЦ и Первый канал запустили проект «Наше все. Сделано в России»

Одним из стратегических новшеств проведения Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России» в 2026 году стало масштабное партнерство Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) с Первым каналом. В эфире главного федерального канала страны стартовал совместный проект «Наше все. Сделано в России», сообщает пресс-служба РЭЦ.

Благодаря этой синергии, истории успеха российских производителей превращаются из отраслевых кейсов в предмет национальной гордости в федеральном эфире.

Интеграция конкурса в сетку вещания главного телеканала страны позволяет не просто подсветить достижения лидеров рынка, но и сформировать в массовом сознании образ современного экспортера как технологического драйвера экономики, воплощающего в жизнь ключевые ценности бренда «Сделано в России».

Цикл передач «Наше все. Сделано в России» будет посвящен историям успеха российских предпринимателей, чьи товары уже завоевали признание за рубежом. Проект призван продемонстрировать потенциал отечественного бизнеса миллионам зрителей.

14 марта вышел первый выпуск программы. Зрители познакомились с уникальными историями компаний, создающих продукцию для экстремальных арктических условий. Ведущая проекта, актриса Полина Воробьева, лично проверила продукцию экспортеров на прочность, подтверждая статус «Сделано в России» как эталона качества.

Логическим финалом телепроекта станет торжественная церемония награждения победителей премии «Экспортер года. Сделано в России». Статус лауреата в 2026 году — это не только признание финансовых успехов, но и репутационный актив. В связке с национальной программой продвижения премия открывает компаниям двери к новым контрагентам и кратно повышает доверие зарубежных покупателей.

Подать заявку на соискание премии можно на официальном сайте до 31 мая включительно.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России». В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и «Школа экспорта».