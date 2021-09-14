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Ру Тат
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14 сентября 2021  16:51
Эвелина Киселёва

Ребенок упал с лестницы в одном из казанских ТЦ, его госпитализировали в ДРКБ

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Как стало известно ИА «Татар-информ», инцидент произошел накануне в одном из торговых центров Ново-Савиновского района Казани. 

Трехлетний ребенок упал с высоты, по предварительным данным, с лестницы – со второго или третьего этажа. Как сообщили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, его забрала скорая и доставила в Детскую Республиканскую клиническую больницу.  

«Врачи оценивают состояние маленького пациента, как среднетяжелое. Он стабильный», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ДРКБ.

Как рассказал источник агентства, после инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося. 

#парк хаус #упал ребенок
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