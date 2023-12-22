Четыре тонны новогодних подарков доставили бойцам в зону СВО из Нижнекамска

Отец Гавриил передал сладкий подарок от ребенка / Фото: Надежда Багаутдинова

Три «Газели» из Нижнекамска прибыли в Донбасс. Сюда доставили гуманитарную помощь, собранную жителями, общественными организациями, волонтерами. Обратную связь прислали получатели посылок, в том числе бойцы с передовой.

На передовую Дед Мороз и волонтеры отправились с целым грузовиком подарков. Дорога из Нижнекамска заняла у них несколько дней.

Фото: Надежда Багаутдинова

Отправку новогодних подарков в Донбасс инициировал депутат Госдумы Айдар Метшин. Было отгружено три «Газели» из Нижнекамска — каждая в отдельный полк. В общей сложности в них служат 500 жителей Нижнекамского района.

«Коробки собирали школы города Нижнекамска, упаковывали по инициативе Метшина, машины оплатил он. Также то, что внутри, тоже он финансировал», — говорит волонтер Олег Есипов.

Фото: Надежда Багаутдинова

Во время раздачи подарков военнослужащим рассказали трогательную предысторию одного из гостинцев. «Особенно хочется выделить: маленький ребенок отказался от сладостей и просил передать этот подарок какому-нибудь солдату, кто у нас из Нижнекамска. Возьмите, это особенно ценный подарок», — поделился отец Гавриил.

Фото: Надежда Багаутдинова

Все машины уехали из Нижнекамска пару дней назад. Общий вес груза составил 4 тонны. Это коробки с мясными изделиями, кофе, сладостями и многим другим, о чем просили военнослужащие. Всего 30 коробок.

«Всем большое спасибо и спасибо, что не забываете нас», — благодарят военнослужащие 430-го полка.

Отец Гавриил передал сладкий подарок от ребенка / Фото: Надежда Багаутдинова

В гуманитарный груз из Нижнекамска вошли и именные посылки от жен мобилизованных бойцов. Они тоже доставлены в целости и сохранности. Оформить новогодние подарки помогали ученики 38-й школы. Они же написали письма военнослужащим с пожеланиями. Эти весточки бойцы ценят и хранят как талисманы.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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