«Ребятам полезно получить воинский опыт»: в Казани финиширует военно-спортивная игра

Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

В Казани начался финал республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2025». Участие в соревнованиях принимают 16 команд со всего Татарстана.

Программа традиционных состязаний включает в себя теоретический блок по знанию истории Отечества, военной истории, общевоинских уставов и основ тактической медицины, а также практический блок в который входят неполная разборка-сборка и снаряжение магазина АК-74, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, надевание противогаза, фаертаг, сдача нормативов ГТО.

Кроме того, все команды примут участие в преодолении учебно-тактической полосы. Конкурсанты преодолеют заграждения и зараженный участок местности, отразят атаки условного противника. Они освоят стрельбу из страйкбольного миномета, переноску раненного, выполнение задач на симуляторе БПЛА.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В игре принимают участие команды молодежных центров, подростковых и военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, а также образовательных учреждений.

В отборочных этапах конкурса соревновались более 12 тысяч человек, 200 из которых попали в финал, который продлится три дня.

На торжественной церемонии открытия с творческими номерами выступили Зиля Гибатова и вокальный дуэт «Ариэль». Минутой молчания участники и гости мероприятия почтили память павших бойцов на фронтах специальной военной операции.

Приветственное слово собравшимся сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы гордимся, что игра “Победа” живет и приносит большие плоды. Наши команды показывают достойные результаты на федеральном уровне», – сказал Садыков.

Он отметил, что игры стартуют в день начала отсчета 80 дней до годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это одно из мероприятий, посвященных Году защитника Отечества и 80-й годовщине Великой Победы.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Для ребят это очень полезно: показать себя и посмотреть на других, получить опыт. Видно, что есть интерес, что глаза горят», – сказал ветеран боевых действий СВО Дмитрий Иванов.

Победители будут награждены грамотами и ценными призами.

Республиканский этап проводится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки РТ и Региональным штабом детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РТ.