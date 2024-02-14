«Ребятам ценно наше участие»: Альметьевск отправил бойцам 400 тонн помощи

С момента начала мобилизации Альметьевский район Татарстана отправил военным 400 тонн шефской помощи на сумму более 370 млн рублей. Штаб гуманитарной помощи «Своих не бросаем!» организовал 15 поездок в зону боев для доставки груза. Об этом на итоговой отчетной сессии местного Совета заявил глава муниципального образования Тимур Нагуманов. В заседании принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Наши бойцы получили необходимое оборудование и технику. Штаб гуманитарной помощи успешно работает над поддержкой мобилизованных граждан и их семей. В 2023 году в работе штаба приняли участие более 5 тыс. добровольцев», — отметил глава района.

«И тут хотелось бы добавить, что никакое количество нашего с вами содействия не будет чрезмерным. Мы должны обеспечить постоянную неразрывную связь с нашими парнями. Не только для того, чтобы обеспечить всем необходимым. Не менее важно оказать моральную поддержку. Ребятам ценно наше участие. Мы ждем каждого, кто готов помочь. Обращайтесь в штаб», — добавил Нагуманов.

Глава Альметьевского района поприветствовал военнослужащих, которые приехали в отпуск и согласились принять участие в сессии. «В преддверии Дня защитника Отечества примите наши поздравления и передайте их всем своим сослуживцам», — сказал он.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.