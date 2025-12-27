news_header_top
27 декабря 2025

«Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией» - Гатиятулин о матче с «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги матча с «Трактором» (3:2).

«Понимали, что соперник захочет воспользоваться тем, что мы выпали из игрового ритма. Акцентировали внимание команды на этом при подготовке к матчу. Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией, в нужные моменты прибавляли. Хорошая командная победа, болельщикам спасибо за поддержку» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Северстали» 30 декабря.

#ХК Ак барс
