«Ребята пашут под пулями»: Путин призвал россиян поддержать военных

Российским военным необходима общенациональная поддержка, заявил Президент РФ Владимир Путин. В то время как Россия живет обычной жизнью, в ходе спецоперации гибнут военнослужащие, напомнил он, выступая на встрече лидеров фракций Госдумы.

«Страна живет обычной, мирной жизнью: лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки… А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины», – сказал Путин.

Обращаясь к депутатам он подчеркнул, что нужна «консолидация общества» и «общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил».

«Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», – добавил российский лидер.