«Ребята не жалеют себя»: Гатиятулин рассказал, как «Ак Барс» готовится к «Металлургу»

«Ак Барс» усердно готовится к полуфиналу плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом». Первые матчи на Урале пройдут 25 и 27 апреля. Готова ли команда Анвара Гатиятулина и в каком настроении пребывает сам главный тренер «Ак Барса» перед битвой с «Магниткой» - в материале «ТИ-Спорта».





«Мы все знаем, какие основные факторы игры в плей-офф – характер, самоотдача, самоотверженность»

Сегодня «Ак Барс» во главе с Анваром Гатиятулиным отправится в Магнитогорск, чтобы провести первые матчи ½ финала плей-офф Кубка Гагарина. Встречи на Урале пройдут 25 и 27 апреля.

В преддверии первых матчей наставник казанцев дал большую пресс-конференцию для журналистов.

Главного тренера «Ак Барса» спрашивали об ожиданиях от серии с победителем регулярного чемпионата, что стало ключом разгрома минского «Динамо» во втором раунде и как справляться со скоростным хоккеем «Металлурга».

Все ответы Анвара Гатиятулина – в материале ниже.

- Как вы относитесь к затяжным паузам между сериями? Не хотите ли вы обратиться к Лиге с просьбой сокращать перерывы, если все серии закончились рано?

– Есть регламент, согласно ему и готовимся. У нас и в сезоне был опыт выхода из длительных пауз, и в плей-офф. Поэтому используем все возможности.

– «Ак Барс» прошёл минское «Динамо» в том числе благодаря блокированным броскам и силовым приёмам. Насколько важно это будет в серии с «Металлургом»?

– Игра состоит из многих компонентов, это одни из ключевых. Мы все знаем, какие основные факторы игры в плей-офф – характер, самоотдача, самоотверженность. Любой фактор может быть решающим. Ребята не жалеют себя и сражаются.

– Изначально третье звено Денисенко-Фисенко-Яшкин многих удивляло, насколько оно сработало в плей-офф?

– Мы не делим звенья по номерам, у каждой тройки свой функционал, ребята об этом знают. На протяжении сезона пробовали разные сочетания, что троек нападения, что пар обороны. Смотрим, по ходу игры тоже вносим какие-то корректировки. Исходя из опыта сезона и двух раундов плей-офф мы готовимся к любым возможным сценариям.

– Насколько можно доверить место в воротах Максиму Арефьеву?

– Мы перед первым раундом разговаривали со многими ребятами, что наш основной вратарь – Тимур Билялов. Но и Максим своей готовностью показывает, что мы можем правильно распределять нагрузку.

– К чему нужно быть готовым в серии с «Металлургом»?

­– Основные факторы плей-офф – это дисциплина, самоотверженность, характер, неуступчивость в каждом игровом моменте. Готовимся к первому матчу, он самый важный, нужно уверенно начать серию.

– «Металлург» – менее габаритная команда, чем ваша. Это будет влиять на игру?

– Мы смотрели, разбирали соперника, доносили ребятам, на что обратить внимание. Но всегда говорил – фокус держим на своей игре.

– «Ак Барсу» в регулярном чемпионате было удобно играть против «Металлурга». Это имеет значение в плей-офф?

– Каждый новый матч – это новая история. Да, мы берём опыт из предыдущих игр, с которым готовимся дальше.

– На каких сильных сторонах соперника вы акцентировали внимание при подготовке?

– Мы знаем, что это сильная, мастеровитая команда, хороший атакующий потенциал. Но в первую очередь фокус держим на своей игре.

– Цена удалений наверняка возрастает?

– Это тоже один из основных факторов. Но игра состоит из отрезков, когда мы владеем шайбой, когда соперник владеет. Здесь нужно правильно играть и выжимать максимум из своих активных отрезков. И так же правильно, рационально, прагматично относиться к отрезкам, когда шайбой владеет соперник.

– «Металлург» ни разу в плей-офф не проигрывал второй период. Насколько важно переломить эту статистику? Будет ли это показателем успеха, если вы сможете выиграть у них второй период?

– Это учитываем тоже. По «Металлургу» я ничего сказать не могу, всё что увидели, мы передали ребятам. Акцент делаем на своей игре – и без шайбы, и с шайбой.

– Плей-офф показал, что многие эксперты и аналитики часто ошибаются. Насколько непредсказуемой будет серия?

– Мы на эти моменты не обращаем внимания, задача эксперта в том, чтобы его мнение обсуждалось. Это делается больше для прессы и болельщиков. Мы разбираем хоккей.

– Альберта Яруллина мы увидим в этой серии?

– На последней пресс-конференции вы задавали мне этот вопрос. У нас все ребята в обойме, и принципы определения состава я не раз проговаривал. Могу повторить, но вы все их знаете.

– Вероятность больше 50%?

– Могу повторить то же самое.

– Удаётся ли вам абстрагироваться от внешнего давления?

– Я сам не читаю, но иногда присылают какие-то моменты.

– Перед серией с «Металлургом» большинство ставит уже на «Ак Барс». Вам это приятно?

– Я не знаю, некогда читать такую информацию. Много работы было в паузе – и свои предыдущие матчи разобрать, и соперника изучить, так что фокус держим на этом.

– «Ак Барс» впервые в полуфинале за последние три года. Вы замечаете изменения в настроениях команды и лично у себя?

– В этот сезон мы входили с опытом прошлогоднего, сделали шаг вперёд в этом направлении. И ставку сделали не на одно звено или конкретных игроков, а именно на команду. Тренерский опыт показывает, что результата добивается именно команда.