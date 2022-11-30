«Ребята – настоящие герои»: спасенный из воды житель РТ поблагодарил своих спасителей

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Едва не закончился трагедией вечер 24 ноября для 69-летнего Александра Анисимова. В тот день в республике прошел ледяной дождь и все дороги превратились буквально в каток.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



Александр находился на территории одного из предприятий Зеленодольска. Он поскользнулся и упал в воду с дебаркадера.

Самостоятельно мужчина выбраться не мог, пытался доплыть, но лед не давал этого сделать. Мокрая одежда и обувь тянули ко дну, и Александр уже начал терять силы. Мужчина был уверен, что не сможет выкарабкаться.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Коллеги пытались кинуть ему веревку и спасти, но ничего не вышло. Когда подъехали пожарные, Александр уже держался из последних сил и твердил: «Все, я умираю!».

«Было темно и очень-очень скользко из-за этого ледяного дождя. Человек находился практически под трапом, место неудобное, мы несколько раз бросали ему спасательный круг, пока он все же одной рукой кое-как ухватился за него. Просто поднять за спасательный круг не получилось бы точно, у него не было сил и руки замерзли», – рассказал старший пожарный ПСЧ №52 Рафаэль Закиров.

Тогда пожарные обмотали самого молодого – Романа Карасева – двойной спасательной петлей и по веревке стали опускать вниз к утопающему мужчине. Роман дотянулся до Александра, накинул на него спасательный круг и обхватил мужчину руками. Александра подняли наверх, укутали пожарными боевками и одеялом, а после на скорой помощи его отправили в ЦРБ. Удивительно, но упав с трехметровой высоты мужчина практически не пострадал – несколько незначительных ушибов.

«Такую спасательную операцию проводили впервые. На дежурстве обычно приходится выезжать на пожары, дорожно-транспортные происшествия. А вот спасти человека из воды – это в первый раз! Самое главное – все завершилось благополучно!» - признаются Рафаэль Закиров и Роман Карасев.

Александр Анисимов поблагодарил ребят за спасение.

«Ребята – настоящие герои. Буду до конца дней молиться за них», – сказал спасенный.